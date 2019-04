Gevechten ten zuiden van Tripoli, luchthaven op slot

In Libië zijn sinds gisteren zware gevechten aan de gang ten zuiden van de hoofdstad Tripoli. De regering zegt dat het begonnen is met een offensief tegen militante groeperingen gelieerd aan krijgsheer Haftar, die de hoofdstad wil innemen.

Enkele uren na het begin van het offensief ging het enige nog functionerende vliegveld van Tripoli dicht, nadat inwoners een luchtaanval op de hoofdstad hadden gemeld. Niet veel later meldden ooggetuigen volgens persbureau Reuters een zware explosie in de hoofdstad en werd een vliegtuig of drone gezien, die zeker tien minuten boven de hoofdstad cirkelde.

Volgens een woordvoerder hebben regeringstroepen tijdens het offensief zeven luchtaanvallen uitgevoerd op gebieden die in handen zijn van het leger van Haftar. Of daarbij ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. Ook is onduidelijk of het regeringsleger de troepen van Haftar heeft teruggedrongen. Zowel de militanten als het leger claimen successen.

Bevrijden

Begin deze maand begon het Libische Nationale Leger van Haftar met een strijd om de hoofdstad Tripoli in handen te krijgen. Tot dusver is dat offensief mislukt, omdat regeringstroepen de frontlinies rond de stad weten vast te houden. Haftar zegt dat hij Tripoli wil bevrijden. Volgens de VN zijn bij de gevechten in Libië de laatste twee weken zeker 220 mensen om het leven gekomen.

Haftar wordt gesteund door Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Die zien in hem een buffer tegen extremistische groepen. De Amerikaanse president Trump had afgelopen week telefonisch contact met de krijgsheer.

Tegenstanders beschouwen Haftar juist als de nieuwe Kadhafi, de oud-dictator van Libië.