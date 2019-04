VS maakt met Agent Orange vervuilde basis Vietnam schoon

De Verenigde Staten zijn begonnen aan een miljoenen kostende operatie om een oude basis in Vietnam schoon te maken. Op de luchtmachtbasis sloegen de Amerikanen tijdens de Vietnam-oorlog het gevaarlijke chemische middel Agent Orange op.

Dat werd gebruikt om de schuilplaatsen van de vijand bloot te leggen. Amerikaanse vliegtuigen strooiden het uit boven de dichtbegroeide jungle, waardoor planten en bomen hun bladeren verloren. Naar schatting heeft de VS tussen 1962 en 1971 meer dan 80 miljoen liter Agent Orange boven Zuid-Vietnam gesproeid.

Volgens Vietnam zijn enkele miljoenen mensen in het Aziatische land ziek geworden na contact met het kankerverwekkende ontbladeringsmiddel. Zwangere vrouwen die in contact kwamen met Agent Orange kregen baby's met ernstige afwijkingen.

In bodem en rivieren terechtgekomen

Voor het schoonmaken van luchtmachtbasis Bien Hoa in de buurt van Ho Chi Minh-stad is ruim 160 miljoen euro opzijgezet. De basis en de omgeving zouden het ergst vervuild zijn van alle plekken waar de Amerikanen in het verleden Agent Orange opsloegen. Het middel is in de bodem gelekt en heeft nabijgelegen rivieren vervuild.

"Dat twee voormalige vijanden samenwerken om deze complexe operatie uit te voeren is niets minder dan historisch", zei de Amerikaanse ambassadeur zaterdagmiddag bij de start van de schoonmaakoperatie volgens de BBC. De verwachting is dat het zeker tien jaar duurt voordat de operatie is afgerond.

De oorlog in Vietnam kwam in 1973 ten einde met het vredesakkoord van Parijs. Excuses heeft de VS nooit gemaakt voor het gebruik van Agent Orange. Wel zijn de Amerikanen al langer bezig om het spul in Vietnam op te ruimen.

Veteranen die tijdens hun actieve dienst in contact zijn gekomen met het middel, worden door de Amerikaanse overheid gecompenseerd. Vietnamezen krijgen niets.