Verzet tegen tijdelijke huurcontracten in particuliere sector

Verschillende Kamerleden willen af van de in 2016 aangenomen huurwet, meldt RTL Nieuws. Door die wet is het mogelijk een particuliere woning tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming heeft. Maar het gevolg is dat huurbazen huurders vaak na twee jaar hun huis uit zetten omdat die anders huurrechten krijgen. In dat geval kan de verhuurder niet meer van hen af komen.

De wet werd destijds ingevoerd om het verhuren van een woning makkelijker te maken zodat er meer aanbod zou komen. Eerder kon een huurder er zo lang mogelijk blijven als hij wilde, en dat schrikte sommige potentiƫle verhuurders af.

Kosten

Paul Smeulders van GroenLinks vindt dat huurders nu juist de dupe geworden van de flexibilisering van de huurmarkt. "Deze wet is nu vooral goed voor verhuurders die op korte termijn winst willen maken", zegt hij tegen RTL. Ook PvdA, SP en PVV zijn niet tevreden over de huurwet.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken moet het huurcontract voor onbepaalde tijd bij woningcorporaties in de meeste gevallen het uitgangspunt blijven. Het ministerie verwacht dat grote professionele verhuurders in de particuliere sector ook niet zitten te wachten op kortlopende contracten, omdat ze iedere keer kosten moeten maken bij het vinden van een nieuwe huurder en het opstellen van een nieuw contract.