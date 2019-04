Mooi weer en paasdrukte leiden tot veel motorongelukken

In het Gelderse Gorssel werd een motorrijder geschept door een kleine vrachtauto. De wagen kwam uit een oprit en zag een groep motorrijders over het hoofd. De voorste van de groep knalde tegen de voorkant van de vrachtauto, vloog van zijn motor en kwam enkele meters verder in de berm terecht. De man is meegenomen met een ambulance.

Een motorrijder op de N226 in Maarsbergen zag vermoedelijk een stilstaande auto over het hoofd en botste ertegenop. Hij moest naar het ziekenhuis, maar de ambulance die hem daarheen zou brengen viel stil vanwege een lege accu. Met startkabels werd de ambulance weer aan de praat gekregen.

Spiksplinternieuw

Ook op de Hoge Rijndijk in Leiden klapte een motorrijder op een auto, maar hier kwam zowel de bestuurder als de motorrijder met de schrik vrij. Wel was er veel schade aan beide voertuigen. In Duivendrecht was er ook een aanrijding tussen een motor en een auto. Het ging om een man met een spiksplinternieuwe motor, die pas één uur op zijn naam stond. De motor is total loss verklaard en de man is met flinke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In Brabant reed in Sint-Oedenrode een motorrijder op de N619 door onbekende oorzaak een jong boompje omver en kwam terecht op het naastgelegen fietspad. In Eersel raakten twee motorrijders gewond bij een botsing met een auto. De automobilist werd aangehouden. De man en de vrouw op de motor zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw zou meerdere botbreuken hebben opgelopen.