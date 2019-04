Zomerdrukte op Schiphol begonnen, vandaag 'gecontroleerd druk'

Op Schiphol is het zomerseizoen begonnen. Tot eind oktober verwerkt de luchthaven vrijwel elke dag meer dan 200.000 aankomende, vertrekkende en transfer-passagiers.

"Gecontroleerd druk", noemt een woordvoerder van Schiphol de situatie van vandaag. "Het is wel druk, maar dat hadden we verwacht. Daarom hebben we allerlei maatregelen genomen om de boel in goede banen te leiden."

Dat betekent dat er extra mensen worden ingezet, zowel bij de beveiliging als op andere plekken op de luchthaven. "Ook gaan er extra controlepunten open, hebben we met de collega's uitgewerkt hoe we snel kunnen inspelen op allerlei scenario's en werken we met flexibele teams", aldus de woordvoerder.

App

Was het vroeger op de luchthaven vooral in de zomervakantie druk, nu is er volgens de woordvoerder geen dag meer die er echt uitspringt. "Maar soms heb je wel een piek, dan moeten mensen iets langer wachten."

Alleen al in de periode van de meivakantie, tussen 19 april en 13 mei, verwerkt Schiphol 5,4 miljoen passagiers. De luchthaven raadt mensen aan om via de Schiphol-app hun vlucht te volgen en te controleren hoe druk het is en wat de actuele wachttijd is. Ook kunnen reizigers het best het advies van hun luchtvaartmaatschappij volgen, zegt de woordvoerder. "En kom op tijd, maar ook weer niet te vroeg, want dan kun je niet inchecken."