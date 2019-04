Han zit zondagavond op de bank en is dus niet bij 'zijn' paasvuur

Een giertank had Kruisselbrink ook wel gewild, maar het gaat niet gebeuren. Waarschijnlijk zit hij zondagavond thuis op de bank. Het bestuur heeft op maandag besloten om dan maar meteen alle festiviteiten van paasavond af te gelasten. Er komt ook geen feesttent.

"We hebben al 1500 euro aan kosten gemaakt. Daarvan verdienen we 900 euro terug omdat mensen een bijdrage betalen voor het afleveren van hun snoeiafval. Maar als we nu ook nog een feestje organiseren zonder een paasvuur, dan heb je kans dat er niemand komt opdagen. Dan gaan we nog verder het schip in."