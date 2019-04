Tieners aangehouden voor dood journaliste Noord-Ierland

In Noord-Ierland heeft de politie twee mannen aangehouden voor de dood van de 29-jarige journaliste Lyra McKee. Zij kwam om het leven bij onlusten in Londonderry. De twee arrestanten zijn mannen van 18 en 19 jaar. Wat hun achtergrond is, is nog niet bekend.

Vrijdag maakte de politie beelden openbaar waarop een gemaskerde man te zien is, die schiet op politiewagens en toeschouwers. McKee werd doodgeschoten toen ze naast een van de politieauto's stond.

Real IRA

De politie beschouwt de schietpartij als een terroristisch incident en vermoedt dat extremisten van de Real IRA (ook bekend als New IRA) achter het geweld zitten. De groepering splitste zich in 1998 af van het Ierse Republikeinse Leger (IRA), uit onvrede met het vredesakkoord dat de IRA getekend had met Groot-Brittanniƫ.

In de aanloop naar Pasen zijn er vaak wat meer spanningen in Noord-Ierland, omdat de Ierse republikeinen dan de Paasopstand van 1916 tegen de Britten herdenken. In Londonderry is het sinds januari onrustig, na een aanslag van de New IRA op de rechtbank in de stad.