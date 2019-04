Franse politie extra alert bij wekelijkse betoging gele hesjes

De politie in Frankrijk is vandaag extra alert bij de wekelijkse betogingen van de gele hesjes. Al vijf maanden gaan in Franse steden elke zaterdag tienduizenden mensen de straat op uit onvrede over de situatie in het land, maar vandaag worden er nog meer demonstranten verwacht.

De demonstraties richten zich onder meer tegen de hoge brandstofprijzen, de hoge belastingen, de armoede in Frankrijk en het beleid van president Macron.

In heel Frankrijk zijn vandaag 60.000 politiemensen op de been om de demonstraties in goede banen te leiden. Dat zijn er veel meer dan op de voorgaande zaterdagen. Alleen al in Parijs zijn vier keer zoveel politiemensen paraat als anders.

Nasleep brand Notre-Dame

Dat er veel meer betogers worden verwacht, heeft te maken met de nasleep van de brand in de Notre-Dame.

De gele hesjes zijn er kwaad over dat er na die brand binnen korte tijd honderden miljoenen euro's werden ingezameld voor het herstel van de kathedraal, terwijl er na maanden van protest nog steeds niets wordt gedaan voor Fransen die het moeilijk hebben. Overigens leeft dat breder in Frankrijk, van links tot rechts.

Verder is de politie bang dat de betoging in Parijs uit de hand kan lopen, omdat daar ook linkse activisten de straat op gaan.

Maatregelen

President Macron zou afgelopen maandag bekendmaken welke maatregelen hij wil nemen om de gele hesjes tegemoet te komen. Dat ging niet door vanwege de brand in de Notre-Dame. Het is nu de bedoeling dat hij donderdagavond een toespraak daarover houdt.

Inmiddels zijn de belangrijkste maatregelen al uitgelekt. Zo wil Macron de belasting voor de middeninkomens verlagen en meer geld beschikbaar stellen voor mensen met kleine pensioenen. Hij zal dat donderdag verder toelichten.

Volgens correspondent Frank Renout hoopt Macron dat hij met de maatregelen meer begrip en steun krijgt, waarmee de steun voor de gele hesjes vanzelf zal afnemen.

De organisatie achter de gele hesjes heeft al gezegd dat de maatregelen van Macron niet ver genoeg gaan. De gele hesjes willen onder meer dat de belasting op eerste levensbehoeften ook omlaag gaat. Verder willen ze dat er referenda komen, maar Macron wil dat alleen op lokaal niveau.