Slotdebat presidentskandidaten Oekraïne in bomvol stadion Kiev

De twee kandidaten voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van zondag in Oekraïne hebben hun slotdebat gevoerd op een bijzondere plek: in het grootste voetbalstadion van Kiev, dat met 60.000 toeschouwers afgeladen vol zat.

Niet alleen de ambiance was bijzonder. De zittende president Porosjenko, die steenrijk is geworden als fabrikant van snoep en chocolade, wordt uitgedaagd door de comedian Volodymyr Zelinski. Hij won drie weken geleden overtuigend de eerste ronde.

Zelinski heeft geen enkele politieke ervaring, maar in een populaire tv-serie speelt hij een leraar die president wordt en vervolgens de strijd aangaat met de wijdverbreide corruptie in het land. "Ik ben geen politicus", wierp Zelinski Porosjenko vanavond voor de voeten. "Ik ben een gewoon mens en ik kom afrekenen met het systeem. Ik ben het resultaat van uw beloften en fouten."

Geen vuist

Porosjenko op zijn beurt benadrukte in het debat de politieke onervarenheid van zijn tegenstander. Hij denkt dat Zelinski geen vuist kan maken tegen de Russische president Poetin. "Een acteur kan geen oorlog voeren met Rusland." Maar Porosjenko speelde ook op de man, zegt correspondent David Jan Godfroid. "Hij noemde Zelenski op een gegeven moment zelfs 'kleine Rus'. Dat is echt een belediging in Oekraïne."

Verder wees Porosjenko op de banden tussen Zelinski en de miljardair Ichor Kolomojski, Porosjenko's aartsrivaal die in Israël woont, maar heeft gezegd terug te keren naar Oekraïne als Zelinski president wordt.

Zelinski stelde daartegenover dat Porosjenko in het geniep de lijnen openhoudt met het Kremlin en bovendien doorgaat met de verkoop van zijn snoepproducten in Rusland, ondanks de sancties tegen dat land vanwege de annexatie in 2014 van het Oekraïense schiereiland De Krim. "Hoe kan het dat Oekraïne het armste land is met de rijkste president?", vroeg hij retorisch, verwijzend naar de sterk gedaalde koopkracht van de Oekraïners de afgelopen jaren.

Persoonlijkheden

Inhoudelijk willen de kandidaten ongeveer hetzelfde: een einde aan de strijd in Oost-Oekraïne, teruggave van de Krim, meer samenwerking met het Westen en economische vooruitgang.

Maar allebei hebben ze daarvoor geen uitgewerkte plannen, waardoor de verkiezingscampagne ook in de eerste ronde al vooral draaide om hun persoonlijkheden. Zelenski heeft geen traditionele campagne gevoerd, maar is op tournee geweest met zijn programma als comedian en heeft filmpjes verspreid via sociale media. Het idee voor het slotdebat in het stadion kwam uit zijn koker.

Volgens analisten is er geen duidelijke winnaar uit het debat gekomen. Daardoor is de kans dat Zelenski zondag de tweede ronde wint groot, aangezien hij in de peilingen ook nu weer een ruime voorsprong heeft.