Festivalseizoen afgetrapt met Paaspop, goed weer voor 'ultiem festivalgevoel'

Ook voor Nielson is er veel te lachen, hij kreeg eerder dit jaar twee edisons, zijn lied IJskoud is een grote hit en hij schopte het in Wie is de mol tot de finale. "De roze wolk is groot, maar gelukkig ben ik afgelopen jaren ook wat rustiger geworden en probeer ik er nu van te genieten. En als ik dan hier op het podium sta en iedereen zingt IJskoud mee, dan denk ik 'dat is toch maar mooi weer gelukt'."

'Ultiem festivalgevoel'

Het ultieme festivalgevoel is voor beide artiesten eigenlijk een beetje hetzelfde: een gevoel van vrijheid. "Op het gras zitten, in het zonnetje met een drankje erbij, zonder naar de klok te kijken", zegt Michelle. "Oh, en elkaar kwijt raken natuurlijk. Dat hoort er ook echt bij".

Goed weer is voor Nielson ook belangrijk. "Buiten spelen geeft het ultieme festivalgevoel. Je speelt je grootste hit, iedereen zingt mee, steekt zijn biertje in lucht, de zon schijnt op je bakkes. Dan ben ik wel gelukkig hoor."