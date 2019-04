'Aanslagpleger kerstmarkt Berlijn was lid van Europees terreurnetwerk'

De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in 2016, Anis Amri, was lid van een netwerk van terroristen dat actief was in Europa. Dat blijkt uit onderzoeksrapporten van de politie en het Openbaar Ministerie die in handen zijn van Der Spiegel.

Daarin staat dat Amri herhaaldelijk terroristische plannen maakte met andere jihadisten. Ook had hij in het jaar voor de aanslag in Berlijn contact met vier IS-leden in Libië. De belangrijkste bevindingen waar Der Spiegel over schrijft, zouden zijn ontleend aan afgeluisterde gesprekken uit een Franse gevangenis. Gesprekken tussen de terroristische verdachte Clément Baur en mensen die hem bezochten in de gevangenis werden maandenlang op de voet gevolgd.

Drie doelwitten

In de verslagen is te lezen dat het plan oorspronkelijk was om gelijktijdig doelwitten in Duitsland, België en Frankrijk aan te vallen. Dat zei Baur, die Amri volgens eigen zeggen heeft leren kennen in een radicale moskee in Berlijn.

Baur zei ook dat hij de bedenker van de aanslagen in Parijs kende, schrijft het weekblad. De Fransman zou een paar dagen voor de aanslagen in Parijs zijn ondergebracht bij een man die de explosieven maakte voor de daders van de mislukte aanslag bij het Stade de France.

Ook staat in het rapport dat Amri werd geïnspireerd door de aanslag in Nice op 14 juli 2016. Een man reed daar met een truck in op een menigte en doodde 86 mensen. Een half jaar later reed ook Amri met een vrachtwagen in op het publiek in Berlijn, waardoor twaalf mensen het leven lieten. Hij werd vier dagen later in een voorstad van Milaan doodgeschoten door een politieagent tijdens een routinecontrole.