Noord-Iers geweld laait op, met dood van journaliste groeien de zorgen

Een link met de chaos rond de brexit is snel gelegd. "Natuurlijk", zegt Veerle de Vos, expert Noord-Ierland en Ierland voor de Belgische omroep VRT. Ze was onlangs nog in Londonderry. "De brexit leidt tot onzekerheid in Noord-Ierland. Republikeinen vrezen voor de terugkeer van een harde grens met Ierland."

Grensposten die eind vorige eeuw werden gesloten en ontmanteld, worden bij een no-deal-brexit mogelijk weer bezet. Dat zou een schending van het Goede Vrijdag-akkoord betekenen. "En er is misschien officieel vrede in Noord-Ierland, vredig is het er allerminst. De situatie is fragiel", legt De Vos uit. "De wonden zijn nooit geheeld en er heerst nog veel wantrouwen. De kwestie maakt oude geesten wakker."

'Excuusgeweld'

"Een dichte grens is voor de katholieke Noord-Ieren onverteerbaar. Ze zouden dan weer afgescheiden worden van de katholieken in het zuiden, met wie ze zich etnisch en cultureel verbonden voelen", vertelt De Vos. "Radicalen misbruiken nu die onzekerheid over de brexit om opnieuw actief te worden."

Daar wordt al langer voor gevreesd, zegt correspondent Tim de Wit. "Er is veel voor gewaarschuwd dat dissidente groepen de brexit als excuus voor geweld zullen gebruiken", zegt hij. "Maar het is niet zo dat zij er 'opeens weer zijn'. Dit soort groeperingen zijn al langer actief."

Bovendien is het in de aanloop naar het Paasweekend vaker onrustig in Noord-Ierse grensstadjes. "De nationalisten herdenken dan de Paasopstand", zegt De Wit. In 1916 deden Ieren een (mislukte) aanval op de Britse overheersers, wat wordt gezien als de opmaat naar de Ierse onafhankelijkheid. "Dat was een ontzettend belangrijk en beladen moment. Rond deze periode zijn nationalisten daarom van oudsher actief."

Olie op het vuur

Huiszoekingen van de Britse politie, zoals gisteren, zijn voor dissidenten olie op het vuur. De angst onder inwoners in de grensstad zit er in ieder geval goed in, zegt Veerle de Vos. "Ik was er vorige maand nog en je merkt echt dat mensen bang zijn. Ze vrezen dat er meer incidenten komen en de situatie opnieuw escaleert. Ik maak me absoluut zorgen, ja."

Tim de Wit deelt dat gevoel. "Dat het gedoe in het grensgebied toeneemt, valt niet te ontkennen. Dat is wel zorgwekkend, ja."