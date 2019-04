Orbán wil meer Hongaarse kinderen, maar 'vrouwen zijn geen broedmachines'

Het geboortecijfer is de afgelopen decennia hard omlaag gegaan in Hongarije. Hongaarse gezinnen krijgen gemiddeld 1,45 kind, de regering wil dat de komende jaren omhoog zien gaan naar minstens 2. In heel Europa daalt het geboortecijfer. Maar in Hongarije komt daar nog eens bij dat het land veel jongeren naar het buitenland ziet vertrekken, op zoek naar een beter leven en hogere lonen.

In zijn jaarlijkse 'staat van de natie'-toespraak in februari, waarin Orbán de nieuwe regelingen bekend maakte, haalde de premier uit naar West-Europa. Daar wordt in zijn ogen op een verkeerde manier omgegaan met de demografische crisis.

"We leven in tijden waarin steeds minder kinderen worden geboren in Europa", zei hij. "In het Westen willen ze dat probleem oplossen met migratie. Ze zeggen dat immigranten de gaten kunnen opvullen. Maar wij Hongaren denken daar anders over. We hebben geen aantallen nodig, we willen Hongaarse kinderen."

Cultuurhoeder Orbán

In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteert premier Orbán zich als hoeder van de christelijke cultuur. Met zijn anti-migratie-beleid wil hij een voorbeeld zijn voor een populistische conservatieve politieke beweging in Europa. In zijn februari-speech aan het Hongaarse volk bekritiseerde hij West-Europa ook vanwege de "gemengde bevolking" als gevolg van het binnenlaten van migranten uit niet-christelijke landen.