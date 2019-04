Regeling duurzame huurwoningen loopt storm, inschrijving wordt stopgezet

Woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders maken massaal gebruik van de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt zoveel aanvragen te hebben ontvangen dat is besloten om inschrijving voor de regeling per 1 juli stop te zetten.

De belastingkorting stond in het regeerakkoord en is bedacht om grote verhuurders, met minimaal 50 huurwoningen, te helpen om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Het ministerie zegt dat er dagelijks voor 1,5 à 2 miljoen euro wordt aangevraagd.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, vindt de vele aanvragen een goed signaal. "We hebben tegen onze leden gezegd dat ze allemaal nog voor 1 juli een aanvraag moeten indienen", aldus een woordvoerder. De vereniging roept het kabinet alvast op om meer geld voor de regeling beschikbaar te stellen. Volgens Aedes profiteren ook huurders mee doordat de maandelijkse energierekening daalt.

Rotterdam koploper

Het ministerie zegt dat enkele tienduizenden woningen met de regeling verduurzaamd worden. Van de vier grote steden wordt in Rotterdam het meeste aanspraak gedaan op de regeling. Verhuurders kunnen tussen de 3000 en 10.000 euro per woning krijgen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de investering in verduurzaming.

Het kabinet heeft 156 miljoen euro opzijgezet voor de regeling. De verwachting is dat dit bedrag zal worden overschreden. Volgens het ministerie worden alle aanvragen gehonoreerd, ook bij overschrijding van het budget. Vanaf 2022 wordt er een vast jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld voor de belastingkorting.