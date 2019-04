Meer tijd voor afwenden faillissement modewinkels Miller & Monroe

Modeketen Miller & Monroe is voorlopig nog niet failliet. Eigenaar Vidrea Retail vroeg deze week uitstel van betaling aan, maar bewindvoerder ABN Amro geeft de keten drie maanden langer de tijd om de zaken op orde te krijgen. Die periode kan verlengd worden als de schuldeisers daarmee akkoord gaan.

Verder keert topman Remt Melles terug, die bij de oprichting van Miller & Monroe in 2017 ook al aan het roer stond. Hij gaf eerder leiding aan bekende kledingwinkels als Miss Etam en M&S Mode.

Problemen in Duitsland

Vidrea zou in moeilijkheden zijn gekomen door financiële problemen bij het Duitse zusterbedrijf, waardoor betalingen aan Vidrea uitbleven. Het Duitse bedrijf kreeg vorige maand al uitstel van betaling.

Miller & Monroe is ontstaan na de doorstart van de failliete modewinkel Charles Vögele. De keten heeft 72 vestigingen in Nederland en 160 in Duitsland. In totaal werken er 500 mensen bij Vidrea, dat vorige maand nog modeketen Bonita overnam.