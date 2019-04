Regeringspartijen positief over hoger vliegen bij Lelystad

De regeringspartijen in de Tweede Kamer reageren positief op de jongste ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad. Daarbij is de VVD het meest opgetogen. Minister Van Nieuwenhuizen maakte gisteren bekend dat het kabinet twee eisen loslaat die laagvliegend verkeer naar en van het vliegveld veroorzaken. Daardoor kan hoger worden gevlogen.

VVD-Kamerlid Dijkstra spreekt van geweldig nieuws voor iedereen die op de Veluwe of in de kop van Overijssel woont. Volgens hem is dit pure winst ten opzichte van de eerdere situatie. "Dat betekent namelijk sneller doorstijgen op weg naar talloze mooie zonvakantiebestemmingen die vanaf 2020 vanaf Lelystad kunnen worden bereikt." 2020 is het streefjaar van het kabinet om het vliegveld in gebruik te nemen.

Lelystad overloopluchthaven

De andere regeringspartijen zijn ook blij met de aangepaste eisen, maar benadrukken wel alle drie dat Lelystad bedoeld is als overloopluchthaven van Schiphol en dat daar nog discussie over is met de EU. Het kabinet wil dat Lelystad vakantievluchten overneemt van Schiphol, zodat daar ruimte komt voor intercontinentale vluchten.

Maar de Europese Commissie keurde die plannen af en eerder dit jaar paste Van Nieuwenhuizen haar voorstellen aan. De commissie komt waarschijnlijk volgende maand met een reactie.

Slimmer mee omgaan

D66-Kamerlid Paternotte noemt het prima nieuws dat er betere vliegroutes komen. Volgens hem kan er kennelijk veel beter gebruik worden gemaakt van het Nederlandse luchtruim dan eerder gedacht. "Meer dan de helft van het luchtruim is van het leger en wordt nauwelijks gebruikt. Als we daar slimmer mee omgaan, kunnen we veel overlast voorkomen."

Ook CDA-woordvoerder Amhaouch spreekt van een goed bericht. Hij wijst erop dat de Kamer eerder al om hogere vliegroutes heeft gevraagd. Volgens hem hebben de ministeries van Defensie en Infrastructuur goed samengewerkt en is er echt vooruitgang geboekt.

Alles uit de kast

ChristenUnie-Kamerlid Bruins, die zich heel kritisch heeft uitgelaten over vliegveld Lelystad, denkt dat door het nieuwe plan overlast wordt geminimaliseerd. Volgens hem geeft dit vertrouwen dat de "techneuten van de verkeersleiding echt alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat vliegtuigen zo snel mogelijk kunnen doorstijgen."

Bruins benadrukt wel dat draagvlak onder de bewoners heel belangrijk is. "Het moet een betrouwbaar proces zijn; eerder leek het erop dat de overheid het erdoorheen duwde en dat kan niet."

Het blijft spannend

Politiek verslaggever Ron Fresen noemt de aanpassing van de regels voor het luchtruim een kleine doorbraak, waarmee het kabinet op meer draagvlak hoopt.

Maar hij wijst er ook op dat het spannend blijft of Lelystad volgend jaar echt opengaat. Europa moet nog reageren op de vraag wie er straks op Lelystad mogen vliegen en daar is binnen de coalitie verdeeldheid over.