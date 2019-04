Hobbydetective niet vervolgd om Maassilo-dreiging

Een 24-jarige man uit Zevenberg wordt niet verder vervolgd voor het dreigen met een terroristische aanslag in de Rotterdamse Maassilo.

In 2017 werd daar een optreden van de Amerikaanse band Allah-Las op het laatste moment afgelast vanwege ernstige terroristische dreiging. Jimmy F. werd niet veel later opgepakt, schrijft RTV Rijnmond.

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie is gebleken dat de man nooit de intentie heeft gehad om een aanslag te plegen. Hij had juist als doel om terroristen op te sporen. Om dat doel te bereiken was hij actief in extremistische Telegram-groepen en deed hij zich voor als jihadist. Daar kwam hij in contact met een man in Spanje, die hij wijsmaakte dat hij van plan was een aanslag te plegen in de Maassilo.

Spanjaard

Wat Jimmy F. niet wist, was dat de Spanjaard met precies dezelfde intentie in de chatgroep zat. Hij lichtte de Spaanse autoriteiten in en die gaven het bericht door aan de Nederlandse politie. Chatvrienden hadden al eerder tegen de NOS gezegd dat de man geen terrorist was, maar een overijverige hobbydetective.

In september 2017 is hij vrijgelaten. Sindsdien wordt hij begeleid door de reclassering. Vandaag is hem verteld dat hij niet wordt vervolgd. Hij is nog wel gewezen op zijn gedrag en de daarbij behorende risico's.