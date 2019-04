Grote brand op Hilversumse heide kwam door tieners met vuurwerk

De grote heidebrand in Hilversum van vorige week is ontstaan doordat twee jongens van 14 en 15 met vuurwerk bezig waren op de Laapersheide. Direct na het ontstaan van de brand deden al verhalen de ronde dat het vuur het gevolg was van kinderen die met vuurwerk aan het spelen waren.

Een van de jongens meldde zich na een getuigenoproep bij de politie, de tweede werd later aangehouden. Ze zijn beiden na verhoor naar huis gestuurd. De politie vermoedde dat de brand opzettelijk was aangestoken, maar het blijkt een ongeluk.

In totaal werd ruim 6 hectare heide verwoest. Het was die dag erg droog en er stond een harde wind, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. Door de harde wind werd zelfs de brandweer verrast door metershoge vlammen, zei een woordvoerder eerder tegen NH Nieuws.