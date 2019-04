Kilo cocaine gevonden op Italiaanse begraafplaats

In Italië is een man opgepakt, nadat de politie meer dan een kilo cocaïne had gevonden op een begraafplaats. Het gaat om de monumentale begraafplaats van Verano in Rome. De verdachte is een marmerbewerker, die grafstenen maakt.

Agenten kwamen de drugs op het spoor toen ze een auto op hoge snelheid de begraafplaats op zagen rijden. Vervolgens zag de politie de bestuurder een kapel in gaan en een grafsteen weghalen.

Naast de cocaïne troffen de agenten ook een wapen en munitie aan.

De politie maakte zelf beelden van de vondst: