Tiener verbrand op dak van school in Bangladesh na aanranding door schoolhoofd

In Bangladesh is een leerling gedood die haar schoolhoofd had aangegeven vanwege aanranding en dat weigerde terug te nemen. De 19-jarige Nusrat Jahan Rafi werd op het dak van de school in brand gestoken.

Rafi werd vorige week door een medeleerling naar het dak van de islamitische school gelokt, waar vier of vijf mensen in boerka's haar dwongen om de aanklacht tegen haar leraar in te trekken. Toen ze dat weigerde, gooiden ze kerosine over haar heen en staken ze haar in brand.

De politie heeft zeventien mensen opgepakt. Zeker drie van haar klasgenoten zouden hebben geholpen bij de moord. Een van de verdachten heeft tegen de politie gezegd dat het schoolhoofd opdracht had gegeven voor de aanval. "Hij had hem gevraagd om druk op haar uit te oefenen om de zaak te laten rusten en haar desnoods te doden", zegt een politiewoordvoerder.

In scène zetten

De politie zegt dat de daders geprobeerd hebben om de dood op een zelfmoord te laten lijken. Voor ze Rafi in brand staken, hadden ze haar handen en voeten met een sjaal vastgebonden. "Het plan mislukte doordat de vlammen de sjaal had verbrand en ze daardoor al brandend nog naar beneden kon komen."

Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Video

Eind maart was Rafi naar de politie gestapt om een klacht in te dienen voor seksuele intimidatie, maar de lokale politiechef zou dat niet serieus hebben genomen. Volgens Bengaalse media is er een video waarop te horen is dat de politieman haar aanklacht "geen halszaak" noemde.

In de ambulance, kort voor haar dood, nam Rafi nog een video op waarin ze de beschuldiging herhaalde en een aantal van haar aanvallers noemde. "De leraar heeft me aangeraakt en ik blijf tot mijn laatste snik vechten tegen dit misdrijf."

De gruwelijke moord heeft tot veel protesten geleid in Bangladesh en premier Hasina Wajed heeft beloofd dat alle daders worden vervolgd.