Stiefvader 22 jaar cel in voor gewelddadige dood peuter Xaja

Een man uit Hengelo is door de rechter veroordeeld tot 22 jaar cel voor de gewelddadige dood van peuter Xaja, in oktober 2017. De man was de stiefvader van het 14 maanden oude meisje. Volgens de rechter heeft hij haar zo zwaar mishandeld dat ze eraan is overleden. De moeder van het meisje is vrijgesproken.

De uitspraak is fors hoger dan de veertien jaar cel die het OM eerder had geƫist voor doodslag. De rechtbank vindt echter dat sprake is van moord aangezien de man de gevolgen van zijn daden had kunnen voorzien.

Gruwelijk mishandeld

Het meisje had onder andere 39 blauwe plekken op haar lichaam. Ook had ze scheuren in haar lever, maag en milt, meerdere gebroken ribben, en een gescheurde tong. In haar bloed werden drugs aangetroffen. Daarnaast waren er sporen van verwurging en/of verstikking.

Tijdens de rechtszaak zei een deskundige dit nog nooit zo te hebben gezien bij een slachtoffer. Na het toebrengen van het letsel heeft de man zich niet meer om Xaja bekommerd. Hij zou alleen nog maar oog hebben gehad voor zijn eigen belang.

Geen cel voor moeder

De moeder van Xaja hoeft niet de cel in. Haar werd eerder verweten dat ze niet heeft gezorgd voor haar dochter. Volgens de rechtbank klopt dat niet. De moeder heeft steeds gezegd dat ze niets van de mishandeling van haar dochtertje heeft gemerkt.