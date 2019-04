Vader redt peuter van dingo's in Australië

Een vader heeft zijn zoontje van 14 maanden gered van meerdere dingo's. De peuter heeft diepe wonden aan de achterzijde van zijn hoofd aan de aanval overgehouden.

De ouders waren aan het slapen op een eiland voor de Australische kust toen een dingo hun camper binnenkwam. De wilde hond sleurde de peuter mee naar buiten. De ouders werden wakker van gehuil dat steeds verder weg klonk.

De vader rende vervolgens naar buiten en zag dat een dingo zijn zoon bij het hoofd had vastgegrepen en hem richting de struiken sleepte. De man bevrijdde de peuter van de wilde hond, maar moest daarna nog andere dingo's afweren.

Waarschuwingsbord

Het kind is met een traumahelikopter van Fraser Island naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Volgens de helikopterpiloot zou de peuter er ernstiger aan toe zijn geweest als zijn ouders niet zo snel hadden gehandeld.

Dit is al de derde keer dit jaar dat een kind op Fraser Island is aangevallen door een dingo. De autoriteiten op het populaire vakantie-eiland hebben waarschuwingsborden geplaatst, waarin bezoekers wordt opdragen de dieren te vermijden en geen eten achter te laten.

Beruchte dingo aanval

Jarenlang werd gedacht dat dingo's mensen niet aanvallen. Zo werd in de jaren 80 een moeder niet geloofd toen ze zei dat haar pasgeboren baby door een dingo uit de tent was meegenomen. De moeder werd in eerste instantie veroordeeld voor moord op haar dochter en kreeg levenslang.

Het verhaal hield Australië nog jaren in zijn greep en werd als A Cry in the Dark verfilmd met Meryl Streep.

Een paar jaar later werd er nieuw bewijs gevonden bij een Engelse toerist, die op dezelfde plek omkwam door een dingo-aanval. Daarna werd de vrouw vrijgesproken. Pas zeven jaar geleden stelde een lijkschouwer de doodsoorzaak van de baby definitief vast.