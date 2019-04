Diefstal uit vrachtwagens fors afgenomen, maar probleem blijft

Het aantal diefstallen van lading uit vrachtwagens is in Nederland in een jaar tijd met bijna een kwart afgenomen, blijkt uit het jaarrapport van TAPA, een organisatie die zich inzet om goederen te beschermen. In 2018 werden 437 inbraken geregistreerd, een jaar eerder waren dat er 579.

In totaal werd er vorig jaar voor meer dan 17,5 miljoen euro buitgemaakt. De meeste inbraken werden gepleegd op parkeerplaatsen zonder toezicht. Vijf keer sloegen de inbrekers toe tijdens het rijden van de truck.

Vrachtwagens werden het vaakst geplunderd in Noord-Brabant en Limburg, waar veel transportverkeer op de weg zit. Venlo was een hotspot voor criminelen met 61 inbraakpogingen. De politie houdt routes met veel inbraken in de gaten en surveilleert extra op de A15 van Rotterdam naar Duitsland en de snelweg A67 tussen de Belgische grens en Venlo.

Zeilen snijden

Politiewoordvoerder Ed Kraszewski zegt dat er niet bij alle inbraakpogingen iets meegenomen wordt, omdat criminelen van tevoren niet weten wat er in een vrachtwagen zit. "Dieven gaan eerst in de zeilen snijden om te kijken of er wat in zit. Als ze dan bijvoorbeeld consumentenelektronica tegenkomen stelen ze er iets uit. Maar dat betekent ook dat er veel zeilen worden opengesneden waar niks uitgehaald wordt."

De grootste ladingroof van vorig jaar was in een pakhuis in de haven van Rotterdam. Criminelen gingen er toen met meer dan honderd ton kobalt vandoor, een stof die wordt gebruikt in batterijen en accu's. De buit was zo'n 8,5 miljoen euro waard.

Groot-Brittanniƫ

In Nederland verdwijnt relatief vaak transportlading in handen van criminelen. In omliggende landen als Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk waren er honderden incidenten minder. Daar staat tegenover dat de meeste andere landen niet zo nauwkeurig zijn in het registreren van de cijfers, verduidelijkt politiewoordvoerder Kraszewski. "Maar ik wil het probleem niet bagatelliseren. Iedere inbraak is er een te veel. We doen ons uiterste best om dit een halt toe te roepen."

Groot-Brittanniƫ spant de kroon met 2585 diefstallen, meer dan de helft van alle inbraken in vrachtwagens van Europa. Tabak werd in de EU het vaakst gestolen, gevolgd door etenswaren en kleding.