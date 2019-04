Investering van 1 miljard dollar voor zelfrijdende Ubers

Drie bedrijven investeren 1 miljard dollar (884 miljoen euro) in de afdeling van taxidienst Uber die al een paar jaar werkt aan zelfrijdende auto's. Het geld komt van Toyota, de Japanse automaker Denso en Softbank.

De twee automerken leggen twee derde van het geld in. Softbank staat bekend om een gigantisch tech-fonds dat het heeft opgericht. Als onderdeel van de investering krijgt de afdeling een eigen raad van toezicht. Hier komen vertegenwoordigers van de taxidienst, Softbank en Toyota in te zitten. Door de investering wordt Uber op papier 7,25 miljard dollar waard.

Uber heeft de afgelopen jaren heel veel investeringen gehad. In totaal staat de teller al op bijna 15 miljard dollar. In dit geval gaat het om een investering in een specifiek deel van Uber. Het geld zal dus niet gebruikt worden door andere onderdelen van de taxidienst.

De investering komt vlak voordat bedrijf naar de beurs wil gaan. Naar verwachting gebeurt dat volgende maand. Het bedrijf hoopt daar op een totale waarde van 100 miljard dollar.

Dodelijk ongeluk

De Uber-tak voor zelfrijdende auto's verkeerde vorig jaar in problemen, nadat de auto een overstekende vrouw had doodgereden. Het project werd daarna een paar maanden in de ijskast gezet en is in december voorzichtig weer opgestart. Volgens Business Insider waren er intern veel problemen.

Daarmee is het de vraag hoever Uber nu is met het ontwikkelen van zijn zelfrijdende auto. Over het algemeen wordt aangenomen dat Waymo, een zusterbedrijf van Google, het verst is.

Er zijn inmiddels heel veel partijen die testen met zelfrijdende auto's, naast Uber en Waymo bijvoorbeeld taxidienst Lyft en General Motors. Zakensite Quartz meldde vorig jaar dat er wereldwijd bijna 75 pilots lopen met zelfrijdende auto's.