Wekdienst 19/4: Goede Vrijdag en vonnis in zaak schietpartij shishalounge

Goedemorgen op deze Goede Vrijdag! Het wordt heerlijk weer, in Scheveningen begint het strandseizoen en vandaag wordt traditiegetrouw de Matthäus Passion druk bezocht.

Het is vandaag zonnig en warm. Alleen vanochtend zijn nog hier en daar wat wolkensluiers mogelijk. Het wordt 20 tot 24 (!) graden. Ook morgen is het zomers. Zondag kan het iets koeler zijn, maar maandag is het opnieuw warm.