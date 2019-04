Dordtenaar aangehouden voor vliegen met drone boven The Passion

Een 29-jarige man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij met een drone boven The Passion vloog. "Hij dacht misschien dat hij betere beelden kon maken dan de 19 professionele camera's van het muziekevenement", schrijft de politie.

The Passion is een jaarlijks evenement, waarbij de kruisiging van Jezus wordt uitgebeeld door bekende Nederlandse artiesten. Elke editie speelt zich af in een andere stad.

Acteur Edwin Jonker speelde dit jaar Jezus, Edsilia Rombley was Maria en Judas werd vertolkt door Lucas Hamming. Het evenement trok zo'n 20.000 bezoekers en miljoenen kijkers.

Gespot

De drone werd gezien boven de mensenmassa richting het centrum en rond de Grote Kerk, schrijft de politie in een persbericht. De politie volgde het apparaat. Het landde in de tuin van een woning in de buurt van Maartensgat, de haven van de stad waar op een groot podium een deel van de show werd opgevoerd.

Drone-piloten mogen niet zomaar overal vliegen. Boven een evenement vliegen mag niet, schrijft de politie. De piloot riskeert een boete van een paar honderd euro.