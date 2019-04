Etnisch profileren in buurtapps: 'Verdachte man bleek vriend van de buurman'

Babs uit Hardenberg herkent dat. De zenders van ongewenste berichten werden dan door de zogenoemde 'regisseurs' in de groep op de regels gewezen. "Daar zijn ze heel duidelijk in: je krijgt één waarschuwing en daarna word je verwijderd."

Juist om die reden stapte Lonneke uit de buurtpreventiegroep van haar wijk in de buurt van Eindhoven. "Die berichten horen niet in zo'n groep thuis, dat klopt, maar de manier waarop dan op die berichten gereageerd wordt is zo heftig, doe niet zo moeilijk."

Felle reacties van andere groepsleden stoorden haar. "Er wonen ook oudere mensen die gewoon niet helemaal snappen wat dat idee is. Even zeggen dat het bericht niet gepast is in zo'n groep kan wel, maar wees alsjeblieft een beetje tolerant."

Zo fel gaat het er in de appgroep van Max niet aan toe. De meeste berichten daar worden gedeeld om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties, legt hij uit. Zo stapte hij na een melding in de app een keer af op een 'verdacht' persoon die in de buurt rondom een schuurtje liep bij mensen die niet thuis waren. "Dan wil je toch even gaan kijken."

Etnisch profileren

Het gaat niet altijd goed in zijn groep vindt Max. Zo werd er ooit in zijn groep gedeeld: "Er loopt een donkere man (negroïde) door de straat". Max reageerde: "Ik zag net 50 witte mensen in het dorp lopen".

Dat werd niet gewaardeerd: hij werd door de beheerders teruggefloten. Maar het etnisch profileren gebeurt vaker in zijn groep zegt hij.