Geen cliënten als Michael P. meer in Den Dolder, kliniek blijft wel open

De forensisch-psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder neemt geen zware gevallen zoals Michael P. meer op, maar zal ook niet eerder sluiten. Dat heeft minister Dekker vanavond gezegd tegen zo'n tweehonderd inwoners van die gemeente.

Die voelen zich onveilig, omdat een aantal van hen is bedreigd door cliënten. Ook kwamen er vorige week vernietigende rapporten naar buiten over fouten die in de kliniek zijn gemaakt bij de behandeling van Michael P., die in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Verslaggever Tanja Braun sprak voor de bijeenkomst met enkele inwoners: