Nieuw platform moet meer vrouwen naar de tech-branche trekken

De techwereld is nog altijd een mannenwereld en dat moet veranderen, vinden de oprichters van het platform Female Tech Heroes dat op 21 mei wordt gelanceerd en dat vrouwen enthousiast moet maken voor de tech-sector.

Oud-minister en -Eurocommissaris Neelie Kroes wordt het gezicht van het project, dat ertoe moet leiden dat de techwereld gaat bestaan uit een goede mix van man en vrouw, jong en oud, met alle mogelijke culturele achtergronden.

Initiatiefnemers zijn Ingelou Stol en Hilde de Vocht van de High Tech Campus in Eindhoven. "Rondom onze campus zijn zo'n 180 techbedrijven gevestigd, die werken aan de nieuwste ontwikkelingen, van zelfrijdende auto's tot gezondheidsinnovaties", zegt Stol. "En al deze bedrijven zoeken vrouwelijk talent."

Veel bedrijven hebben zelf groepjes vrouwen die erover nadenken hoe het aantal vrouwen in de sector kan groeien. "Maar vaak gebeurt dat in de vrije tijd, of komt het niet echt van de grond", zegt Stol. "Als High Tech Campus Eindhoven zijn wij de verbindende factor en daarom hebben wij het opgepakt."

Maximale aantal

Een pilotproject, een speciale dag om vrouwen enthousiast te maken voor de sector, trok vorig jaar 300 belangstellenden. Voor het evenement op 21 mei hebben zich binnen twee weken tijd al 600 vrouwen aangemeld, het maximale aantal.

"Op die dag lanceren we het platform Female Tech Heroes, waarvoor vrouwen zich kunnen aanmelden", legt Stol uit. "Inmiddels hebben we daar al ruim 800 inschrijvingen voor. Neelie Kroes is het gezicht van dit platform en we hopen op deze manier vrouwen te inspireren. Want tech is veel meer dan alleen chips."

"Denk aan de kledingbranche", zegt Stol, "waar software-engineers voor webwinkels programma's ontwikkelen waarmee mensen virtueel kleding kunnen passen. Of aan een digitale training voor het testen van medicijnen, aan zonneauto's, het kweken van groenten binnenshuis. In alle branches sijpelt tech de komende jaren steeds meer door."

Verbinden

Op de dag zelf willen Stol en De Vocht vrouwen vooral met elkaar verbinden. "We willen ze inspireren en enthousiasmeren. Er komen die-hard-vrouwen die al jaren in de tech werkzaam zijn en vrouwen die geïnteresseerd zijn in wat je er eigenlijk kunt doen, in alle branches."

Plannen voor volgend jaar zijn er ook al, zegt Stol. "Dan willen we weer zo'n dag organiseren, maar dan misschien voor 1000 vrouwen, of 1500. Net zo lang tot de verhouding mannen en vrouwen 50-50 is, en het platform overbodig."