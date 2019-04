Blokhuis wil afspraken over griepprik personeel in zorg-cao's

Staatssecretaris Blokhuis voelt niet veel voor een verplichte jaarlijkse griepprik voor mensen die in de zorg werken. Hij wil liever dat er afspraken over bescherming tegen griep in de cao's komen, zei hij in een Kamerdebat over medische preventie.

Er loopt momenteel een onderzoek naar het verplicht stellen van de griepprik in de zorg. Aanleiding was de zware griepgolf in de winter van 2017-2018. Daarbij overleden bijna duizend mensen meer dan normaal. Deskundigen pleitten toen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder personeel dat met patiƫnten in contact komt.

Het onderzoek is nog niet afgerond, maar het is al duidelijk dat het verplicht stellen van een griepprik juridisch, ethisch en politiek ingewikkeld is. Blokhuis zegt daarom meer te zien in afspraken tussen werkgevers en werknemers.

De afgelopen winter was ongeveer een kwart van de ziekenhuismedewerkers door een vaccinatie beschermd tegen griep.