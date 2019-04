Kunstwerken Armando te koop na faillissement museum

De collectie van het failliete Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik staat in de etalage. Tot 19.00 uur kunnen mensen die erin geïnteresseerd zijn een bod uitbrengen. De verzameling van het MOA bestaat voornamelijk uit werken van kunstenaar Armando en fotograaf Erwin Olaf.

De 35 werken van Armando zijn na de brand in 2007 in het Armando Museum in de Elleboogkerk in Amersfoort overgebracht naar het MOA. Maar dat museum ging vorig jaar zomer failliet, waardoor de collectie niet meer te zien was.

Er is nu geen tentoonstelling, maar een kijkdag voor een veiling, laat Michael Bouland van BVA Auctions weten aan RTV Utrecht. ""We hopen dat er veel musea mee zullen bieden en dat het werk uiteindelijk weer ergens wordt getoond. Het enige dat wij kunnen doen is musea op de veiling attenderen en we weten al wel dat er vanuit verschillende musea interesse is."

Brandschade

Een schilderij en een ets van Armando met brandschade staan ook tussen de boedel die per opbod wordt verkocht. Verder wordt een kunstwerk geveild dat Raffael Rheinsberg maakte uit verbrande resten van de Elleboogkerk, waar het Armando Museum tijdelijk onderdak had gevonden.