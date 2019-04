Taxichauffeurs lopen in protestmars door Amsterdam

Honderden taxichauffeurs hebben actie gevoerd in Amsterdam. Ze liepen in een protestmars naar de Stopera en eisen dat wethouder Sharon Dijksma verschillende soorten taxichauffeurs gelijk gaat behandelen.

Nu gelden voor Ubertaxi's die bij een platform zijn aangesloten andere regels dan voor taxi's die bij een centrale zijn aangesloten of zelfstandige rijders. De actie is georganiseerd door de FNV.

De bond vindt dat de markt verzadigd is en dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Ook vindt de FNV dat de gemeente Amsterdam geen inzicht heeft in het aantal Uberchauffeurs.

Daarnaast steekt het de chauffeurs dat de gemeente regels waaraan beroepschauffeurs (wel) gebonden zijn niet handhaaft, schrijft AT5.