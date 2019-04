Kans op doodstraf voor bitcoinhandelaar met woning op zee

De Thaise politie is op zoek naar een Amerikaanse bitcoinhandelaar en zijn Thaise vriendin. Als ze worden gepakt riskeren ze een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf, omdat ze volgens de autoriteiten zonder toestemming een 'zeewoning' in Thaise wateren hebben gebouwd. Dat zou een schending zijn van de Thaise soevereiniteit.

Bitcoinhandelaar Chad Elwartowski en Supranee Thepnet woonden enige tijd in een zeewoning voor de kust van Phuket op een drijfconstructie die in de zeebodem was verankerd. De woning lag meer dan 12 zeemijl buiten de Thaise kust, dus in internationale wateren, dachten ze.

Ocean Builders

Die afstand is belangrijk voor hen. Elwartowski behoort tot een Ocean Builders-beweging die wonen buiten 12 mijlzones stimuleert. Mensen die daar wonen zijn niet aan de wetten van een land onderworpen en hoeven dus ook geen belasting te betalen. Pas dan ben je echt vrij, vindt hij.

Op termijn wil de beweging meer zeewoningen gaan bouwen en uiteindelijk zelfs steden van zeewoningen.