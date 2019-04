Minister naar Madeira na fataal ongeluk met Duitse toeristenbus

De Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken reist naar Madeira voor een bezoek aan de overlevenden van het busongeluk van gisteravond. Op het Portugese eiland kwamen zeker 29 mensen om het leven nadat een bus met toeristen van de weg was geraakt.

Nog 28 anderen raakten gewond. Van hen liggen er nog vier op de intensive care, een persoon wordt geopereerd.

Het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat alle dodelijke slachtoffers Duitse toeristen zijn. Zij zijn allemaal tussen de 40 en 60 jaar oud. De autoriteiten zijn nog druk bezig met identificeren en hopen zaterdag een volledige lijst met alle slachtoffers naar buiten te brengen.

Oorzaak nog niet bekend

Maas zegt dat onder de slachtoffers waarschijnlijk veel Duitse toeristen zijn. Zij zaten samen met een Portugese chauffeur en gids in de bus. Mogelijk zijn onder de slachtoffers ook mensen die langs de weg stonden of liepen.

De bus raakte gisteravond van de weg en reed vervolgens van een heuvel in Cani├žo, in het zuidoosten van het eiland. Het was op dat moment licht en ook het weer was goed. Het ongeluk zou zijn gebeurd in een bocht. Over de oorzaak is nog niets bekend. De autoriteiten onderzoeken of het voertuig technische problemen had.

"Voor veel mensen is de paasvakantie op Madeira veranderd in een tragedie", zei de minister, die samen met een team van artsen, psychologen en medewerkers van het ministerie naar Portugal vliegt.

Nazorg slachtoffers

Duitse media melden dat de overlevenden in shock zijn. De hulpverleners op Madeira zouden na het ongeluk goed voor hen hebben gezorgd en onmiddellijk op zoek zijn gegaan naar eilandbewoners die Duits spreken. Madeira is een populaire vakantiebestemming onder Duitsers.

De bus is met behulp van kranen weggehaald van de plek van het ongeluk. De bus lag op zijn kant, het dak is grotendeels verwoest. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een huis aan de voet van de heuvel. Het gebouw is flink beschadigd. Portugese media melden dat de bewoner niet thuis was.