Havenwerkers weigeren schip te lossen uit solidariteit met bemanning

Havenmedewerkers van de Rotterdamse terminal van European Bulk Services hebben vannacht geweigerd een vrachtschip van de Duitse rederij Blumenthal te lossen.

Het ging om een solidariteitsactie. Ze hadden gehoord dat de kapitein een inspecteur niet aan boord van de MV Puma toeliet om de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van de bemanning te controleren.

Volmatroos

Op het schip werken bemanningsleden van Filipijnse, Russische en Oekraïense afkomst. De Duitse rederij heeft een slechte naam. Op andere schepen van Blumenthal zijn door inspecteurs misstanden geconstateerd.

Het maandloon van een ervaren volmatroos daar is zo'n 900 dollar per maand voor een werkweek van 48 uur, schrijft RTV Rijnmond. Andere werkgevers hebben zich verbonden aan een cao met 1500 dollar per maand voor 40 uur werken en vakantiegeld.