Adieu Straatsburg, hallo Nederland: Europarlementariërs blikken terug

Hij vindt het jammer dat de bereidheid om compromissen te sluiten is afgenomen. "De besluitvorming is heel traag geworden." Dat is volgens de CDA-politicus gevaarlijk. "China overlegt alleen met zichzelf, daar moeten we voor oppassen."

In zijn kamer op de negende verdieping van het parlementsgebouw wil hij kwijt dat er slecht wordt gelobbyd door Nederland. "Ook de ministers doen het niet goed. Ze komen een keer langs, zenden hun boodschap en denken dat iedereen het dan begrepen heeft. Maar zo werkt het niet in Europa. Je moet terugkomen, is mijn verhaal begrepen, wat hebben jullie er mee gedaan. Het moet professioneler."

Het parlement in Straatsburg vindt hij een vreemde plek. "We komen niet onder de mensen, alleen onder de mensen uit de bubbel."

En met die mensen is hij van vroeg tot laat aan het vergaderen en onderhandelen. Van de ene ledenbar naar de koffietent. Van maandag tot donderdag. Zo rond het middaguur, als de stemmingen zijn afgelopen, hoor je het geluid van een leeglopend Straatsburg. "De wieltjes van de rolkoffertjes ratelen onophoudelijk en kondigen het einde van de week aan. Terug naar Brussel."

In bijna elke EU-lidstaat op tv geweest

In barretjes luisterend naar namen als Bloemenbar of Zwanenbar is Gerben-Jan Gerbrandy (D66) de afgelopen vijf jaar vaak te vinden geweest. Afspraken met lobbyisten, omdat zijn werkruimte niet groot genoeg is.

Hij is misschien wel het bekendst als rapporteur van de enquêtecommissie die zich bezig hield met dieselgate. Het zorgde er in ieder geval voor dat hij in bijna alle EU-lidstaten op de tv is geweest. "Soms ben je meer op buitenlandse zenders te zien dan in Nederland." Hij zegt het zonder enig oordeel.