Het is weer 'Mueller-time', wat weten we straks over Trump en de Russen?

Eind vorige maand was Mueller klaar met het onderzoek en leverde hij het in bij het ministerie van Justitie. In een vier pagina's tellende samenvatting die minister Barr van Justitie naar buiten bracht, staat dat er geen sprake is geweest van een samenzwering tussen Trumps campagne met de Russen en dat Mueller geen aanbevelingen doet over of Trump of zijn team de rechtsgang hebben gehinderd. Barr concludeerde meteen dat er onvoldoende grond voor vervolging is.

Toch schreven The New York Times en Washington Post begin deze maand dat teamleden van Mueller vinden dat de samenvatting onvoldoende recht doet aan het rapport. Vooral de alinea waarin Mueller stelt dat "hoewel dit rapport concludeert dat de president geen misdaad heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij" is sinds de publicatie van de samenvatting voer voor speculatie in Washington.

Politiek verantwoordelijk?

"De lat ligt in de VS extreem hoog om een zittende president juridisch aan te klagen. Eigenlijk kan het niet, hoewel dat geen wet is, maar eerder een richtlijn die nooit is getest", zegt De Vries. De vraag die in Washington gesteld wordt is of Mueller met deze zin heeft willen aangeven dat hoewel hij juridisch de president niet kan aanklagen er wel aanknopingspunten zijn om hem politiek verantwoordelijk te houden. Mueller zou daarmee bewust de bal bij het congres hebben gelegd, in plaats van bij het ministerie van Justitie."

Mueller heeft tijdens het twee jaar durende onderzoek talloze mensen verhoord en tientallen mensen aangeklaagd, sommigen zijn zelfs al veroordeeld. Bekijk hieronder de hoofdpersonen.