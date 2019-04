Veertien mensen vermoord bij aanval op bussen Pakistan

Gewapende mannen hebben in Pakistan zeker vijf bussen staande gehouden en veertien inzittenden doodgeschoten, melden Pakistaanse media.

De bussen reden op een kustweg van Karachi naar de havenstad Gawadar, in het zuidwesten van Pakistan. Voor zonsopgang werden de voertuigen door een groep van vijftien tot twintig gewapende mannen in een hinderlaag gelokt.

Overlevenden zeggen dat de schutters de identiteitskaarten van alle inzittenden bekeken en zestien mensen uit de bussen haalden.

Twee van hen konden ontsnappen voordat ze werden doodgeschoten. Zij waarschuwden militairen bij een controlepunt in de buurt. Toen die arriveerden, waren de schutters gevlucht.

Regio vol geweld

Over de identiteit of het motief van de gewapende mannen is niets bekend. Ook is de verantwoordelijkheid voor de aanval nog niet opgeÃĢist.

In de provincie Beloetsjistan, in zuidwestelijk Pakistan, zijn separatisten en islamistische militanten actief. De separatisten vallen vaak militairen en minderheden aan, zoals sjiieten.

In 2015 gebeurde in Beloetsjistan een soortgelijk incident. Toen werden ongeveer twintig buspassagiers ontvoerd en doodgeschoten.