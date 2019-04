Door Time verkozen voetballer Salah pleit voor meer respect voor vrouwen

Liverpool-spits Mohamed Salah is opgenomen in de lijst van Time Magazine met de honderd invloedrijkste mensen ter wereld.

De Egyptenaar en praktiserend moslim greep zijn uitverkiezing aan om mannen in het Midden-Oosten op te roepen om vrouwen beter te behandelen. In een interview met het blad zegt de 26-jarige voetballer: "We moeten in onze cultuur de manier waarop we met vrouwen omgaan, veranderen. Dat kan niet anders."

Ook zegt hij vrouwen meer te ondersteunen omdat hij het gevoel heeft dat zij een betere behandeling verdienen dan ze nu krijgen. De Britse komiek John Oliver zegt in Time Magazine dat Salah een beter mens is, dan een voetballer. "En hij is een van de beste voetballers van de wereld", aldus Oliver.

Salah staat op een van de zes covers van het tijdschrift. De vijf andere covers zijn voor Taylor Swift, acteur Dwayne Johnson, actrice Sandra Oh, tv-journalist Gayle King en de Amerikaanse Democrate Nancy Pelosi: zij staan ook de lijst van Time.