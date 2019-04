Paastoeristen massaal naar Nederland, een miljoen mensen verwacht

In het paasweekend komen naar verwachting een miljoen toeristen naar Nederland. Dat zijn er 150.000 meer dan vorig jaar. Vooral toeristen uit buurlanden zoeken ons land op, verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Twee derde van de paasbezoekers komt naar schatting uit Duitsland en een kwart uit Belgiƫ. Dat zijn grotendeels mensen die recent nog in Nederland zijn geweest, blijkt uit onderzoek van het NBTC. Daarbovenop gaan ook nog zo'n 350.000 Nederlanders op vakantie in eigen land.

Het zal vooral druk worden aan de kust en in de Bollenstreek, waar velden vol tulpen, hyacinten en andere bloemen in bloei staan. Ook musea maken zich op voor grote drukte. Op meerdere plekken staan tentoonstellingen in het teken van Rembrandt en de Gouden Eeuw.

Alle toeristen en dagjesmensen zijn samen goed voor zo'n 800 miljoen euro aan uitgaven in het paasweekend. Meer dan de helft van dat bedrag komt van Nederlanders die een dagje weggaan in eigen land.