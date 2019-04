Noord-Korea doet eerste openbare rakettest sinds mislukte top met VS

Noord-Korea heeft een test uitgevoerd met een "nieuw type tactisch geleid wapen", melden staatsmedia in dat land. Het is de eerste openbare rakettest sinds de mislukte top met de Verenigde Staten in Hanoi.

Om wat voor soort wapen het gaat is niet bekendgemaakt, maar de term 'tactisch wapen' wordt vaak gebruikt voor een korteafstandsraket.

Vermoedelijk gaat het niet om een intercontinentale raket, want daarmee zouden de diplomatieke gesprekken met de Verenigde Staten op het spel worden gezet. Die langeafstandsraketten interpreteert de VS namelijk als een bedreiging.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overzag de oefening. Hij zou hebben gezegd dat "de ontwikkeling van het wapensysteem geldt als een zeer belangrijke zaak voor het verbeteren van de gevechtskracht van het Noord-Koreaanse leger."

Denuclearisatie

Volgens AP is de bekendmaking voor Noord-Korea een manier om de onvrede te uiten over de vastgelopen gesprekken met de VS over denuclearisatie, zonder die onderhandelingen te laten klappen.

Vorig jaar werd afgesproken dat Noord-Korea het kernprogramma gaat ontmantelen, in ruil voor veiligheidsgaranties. De top afgelopen februari in Hanoi over denuclearisatie en het opheffen van de sancties tegen Noord-Korea, eindigde in een mislukking.