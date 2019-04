Oud-dictator Sudan overgebracht naar gevangenis

De afgezette Sudanese dictator Omar al-Bashir is gisteravond laat overgebracht naar de gevangenis. Hij had sinds de coup van vorige week huisarrest in het presidentieel paleis.

Bashir wordt gevangengehouden in de beruchte Kobar-gevangenis in de hoofdstad Khartoem, waar hijzelf duizenden van zijn politieke tegenstanders liet opsluiten. Hij zit daar in eenzame opsluiting.

De tijdelijke machthebbers gaven vlak na hun staatsgreep al aan dat ze Bashir in eigen land willen berechten en niet zullen uitleveren. De 75-jarige oud-leider wordt al jaren door het Internationaal Strafhof in Den Haag gezocht voor oorlogsmisdaden en genocide gepleegd in Darfur begin deze eeuw.

De protesten bij het hoofdkwartier van het leger in het centrum van Khartoem gaan vooralsnog door. De betogers willen dat de militairen plaatsmaken voor een burgerregering.