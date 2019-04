Twee patiënten kliniek Den Dolder ten onrechte met verlof

De omstreden psychiatrische kliniek Roosenburg in Den Dolder, waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber doodde, is in maart opnieuw in de fout gegaan met het toekennen van verloven. Dat bevestigt een woordvoerder van overkoepelende zorgketen Fivoor na berichtgeving in het AD.

Volgens de woordvoerder zijn twee patiënten onder begeleiding naar buiten geweest "om een pakje shag te kopen". Hij zegt dat het verlof in hun behandeling een kwestie van vandaag of morgen was, maar dat de behandelaar nog geen akkoord had gegeven. "Dat was niet helemaal volgens het protocol, vandaar dat het meteen een incident werd."