Forum voor Democratie praat verder in coalitie Overijssel

In Overijssel gaat de formatie van de coalitie verder met CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA. Informateur Geert Jansen overhandigde vandaag zijn advies aan de fractievoorzitter van het CDA, in Overijssel de grootste partij na de Provinciale Statenverkiezingen.

"Dit is een coalitie die met 29 zetels op breed draagvlak in de Staten kan rekenen en voldoende draagvlak lijkt te hebben om de vier jaar uit te dienen", zegt Jansen.

Vorige week begonnen CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA aan een verkenningsronde, waarin onder meer is gesproken over het thema klimaat en de energietransitie, schrijft RTV Oost. Volgens de informateur hebben de partijen voldoende vertrouwen om over dit onderwerp tot overeenstemming te komen.

In andere provincies bleek klimaat een breekpunt. "Daar hebben wij ook goed naar gekeken. Wat een landelijk beleid betekent voor de provinciale politiek was een vraag die daarbij ook aan bod kwam. We hebben afgesproken elkaar hier op Overijssels niveau op te blijven aanspreken", zegt de informateur.

In vier provincies

Forum voor Democratie was bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen de grote winnaar, maar blijft waarschijnlijk in meer dan de helft van de provincies buiten de coalitie.

In vier provincies is Forum voor Democratie nog in de race om deel uit te maken van een nieuw provinciebestuur. Naast Overijssel praat de partij ook nog mee in Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland.

Dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn, betekent nog niet dat Forum ook daadwerkelijk gaat meebesturen. Of de partij er met de andere partijen uitkomt, zal de komende weken duidelijk worden.