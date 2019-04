Meer dan 300 klimaatbetogers opgepakt in Londen

De politie van Londen heeft sinds maandag 340 klimaatbetogers opgepakt. Duizenden demonstranten legden deze week delen van de stad stil omdat ze vinden dat de Britse regering te weinig doet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Op verschillende plekken blokkeerden ze wegen, onder meer bij Waterloo Bridge en Oxford Circus. Sommigen plakten zich met superlijm vast aan een trein of ketenden zich aan elkaar. Dat laatste gebeurde ook bij het huis van Labour-leider Corbyn. Ze gaven te kennen dat ze hem steunen, maar willen dat hij zich nog meer inzet en een 'klimaatnoodtoestand' afkondigt.

Corbyn verliet zijn huis en weigerde een woord te wisselen met de betogers. Ook zijn vrouw zat niet te wachten op de protestactie. Ze gaf paaseieren en bloemen die bij het huis waren afgeleverd terug aan de betogers.

Waarschuwing

De protesten zijn een initiatief van de actiegroep Extinction Rebellion, die eerder premier May in een brief waarschuwde: "In een groot deel van de wereld staan gemeenschappen op het punt uitgeroeid te worden. Deze crisis wordt alleen maar erger."