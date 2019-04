Veel doden bij ongeluk met toeristenbus op Portugese eiland Madeira

Op het Portugese eiland Madeira is een bus met toeristen van de weg geraakt en van een heuvel gereden. De bus ligt op zijn kant tegen een huis aan. De burgemeester meldt dat er zeker 28 doden zijn.

Er zaten meer dan vijftig mensen in de bus, waarschijnlijk allemaal Duitse toeristen. De chauffeur en een gids zouden gewond zijn geraakt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of er ook Nederlanders bij betrokken zijn.

De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg in Caniço, in het zuidoosten van het eiland. Het zou misgegaan zijn in een bocht.

Madeira ligt zo'n 875 kilometer van het Portugese vasteland, op de hoogte van Marokko.

Bekijk hier de eerste beelden van het ongeluk: