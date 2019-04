Al zeker 880 miljoen voor Notre-Dame, maar discussie over gulheid van giften

Schenken aan de cultuursector is in Frankrijk fiscaal voordelig. Bedrijven kunnen via belastingvoordeel 60 procent van hun gift terugkrijgen als ze doneren.Philipp Hellings is fiscalist in Parijs en geeft telefonisch een voorbeeld: "Je schenkt als onderneming 50.000 euro, dan krijg je 30.000 euro terug. Dat zullen deze bedrijven zeker ook in het achterhoofd hebben gehad."

Afhankelijk van een aantal factoren kan het voordeel voor bedrijven zelfs oplopen tot 90 procent. Het is voorlopig afwachten of dat ook het geval is bij de inzamelingsactie voor de Notre-Dame.

De eeuwenoude kathedraal vloog zondag in brand, in deze video zie je een reconstructie: