Jet Airways schrapt alle vluchten; vliegtuigen blijven aan de grond

De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways heeft al zijn vluchten geschrapt. Dat gebeurde nadat het niet was gelukt om een noodkrediet te krijgen. De partnermaatschappij van KLM had het geld nodig om de brandstofkosten te betalen.

Jet Airways spreekt in een persbericht van een tijdelijke stop. Het bedrijf hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen vliegen. Op 10 mei moet er duidelijkheid zijn over een nieuwe financiƫle injectie. Iedereen die al een ticket had geboekt, zou per e-mail of sms op de hoogte zijn gebracht van het schrappen van zijn vlucht.

KLM helpt gedupeerden

Jet Airways is de tweede maatschappij van India en heeft meer dan een miljard dollar schuld. De afgelopen tijd werden de meeste vliegtuigen van het bedrijf al aan de grond gehouden.

Vorige week nog schrapte het internationale vluchten. KLM gaf toen aan dat mensen die een ticket hadden geboekt van of naar India en de Canadese stad Toronto, alsnog op de plaats van bestemming zouden komen. Reizigers die via KLM zo'n bestemming boeken, kunnen op de passagierslijst van een Jet Airways-vlucht staan.