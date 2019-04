Een Nio is nu nog goedkoop, maar subsidiekraan Chinese e-auto gaat dicht

De omvang van de Chinese markt helpt bedrijven als Nio om snel te kunnen groeien. Misschien nog wel belangrijker is het feit dat de Chinese overheid een handje helpt.

Volgens schattingen van het Centre for Strategic and International Studies, een Amerikaanse denktank, stak Peking tussen 2009 en 2017 zo'n 50 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto's. Om de luchtkwaliteit in de grote steden te verbeteren, maar ook om de eigen auto-industrie de kans te geven zich te ontwikkelen.

Nu gaat de subsidiekraan dicht: subsidies op elektrische voertuigen door Peking zijn dit jaar al met de helft gekort, al dan niet onder druk van Washington. Steun aan de eigen industrie is de Amerikaanse president Trump een doorn in het oog. Vanaf volgend jaar worden ook de resterende subsidies geschrapt, heeft de Chinese regering aangekondigd.

"Dat zal de druk op de autobouwers opvoeren", denkt Cui, die verwacht dat er daarbij mogelijk bedrijven zullen omvallen. "De ontwikkeling van elektrische voertuigen kost veel geld. Maar bedrijven die deze fase weten te overleven, hebben goede toekomstperspectieven."

'Markt krimpt, concurrentie neemt toe'

De sterke opkomst van de Chinese elektrische automakers heeft buitenlandse merken gedwongen het roer om te gooien. Zonder elektrische varianten op de benzineauto's hebben zij straks geen toegang meer tot de Chinese markt.

"In de laatste jaren ging het ze voor de wind in China", zegt de Duitse hoogleraar Ferdinand Dudenhöffer, ook op de beurs, over de Duitse autofabrikanten. "De markt als geheel krimpt, de concurrentie neemt toe. Zeker op het gebied van elektrische auto's."

De autokenner, die vaak in China komt, ziet dat er de laatste jaren snel wordt geïnnoveerd. "China is het middelpunt geworden van de auto-industrie. Er is geen merk dat het zich kan permitteren daar niet in mee te gaan, maar ik zie nog zeker wel toekomst in China voor de Europese automakers."

Over de toekomst van Japanse en Amerikaanse autofabrikanten in China is hij minder positief. Zij dreigen de Chinese slag te missen, meent Dudenhöffer. "Ik verwacht dat zij de grote verliezers zullen blijken in de komende tien jaar."

Stap verder: waterstof

Sommige automakers in China denken alweer verder dan de stekkerauto's. "Wij zetten vol in op waterstofauto's", zegt oprichter en topman Hao Yiguo van Grove Hydrogen, een bedrijf dat volgend jaar haar eerste voertuig op de markt wil brengen. Een eerste prototype daarvoor werd woensdag in Shanghai onthuld: