Dit jaar 30 bofbesmettingen; meer dan de afgelopen vijf jaar

Meer mensen hebben de bof. Staatssecretaris Blokhuis schrijft de Tweede Kamer dat er dit jaar tot nu toe 30 meldingen zijn. Dat zijn er meer dan in dezelfde periode de afgelopen vijf jaar.

Blokhuis stuurde de cijfers naar de Kamer naar aanleiding van recente vragen over acht bofgevallen onder Utrechtse studenten. De GGD in Utrecht adviseert studenten die niet of niet volledig zijn ingeënt dat alsnog te laten doen.

De bof is een infectieziekte, die meestal na een week over is. In enkele gevallen kunnen complicaties optreden zoals gehoorschade of een teelbalontsteking.

Vaccinaties sinds 1987

Tot 1987 kreeg zo'n 85 procent van de bevolking de bof. Sinds dat jaar vaccinatie werd ingevoerd, kwam de bof nog maar weinig voor. Wel was er een epidemie tussen 2007 en 2009, voornamelijk onder niet ingeënte orthodox-protestantse schoolkinderen. Ook tussen 2010 en 2013 waren er verschillende uitbraken onder gevaccineerde studenten, maar de afgelopen vijf jaar waren er nog maar iets meer dan 60 meldingen per jaar.

Kinderen van 14 maanden en negen jaar kunnen tegen de bof worden ingeënt. Dat gebeurt met een combinatievaccin voor bof, mazelen en rodehond. Blokhuis benadrukt dat volledig gevaccineerde mensen beter beschermd zijn tegen complicaties van de bof.

Recente laaide een discussie in Nederland op over een vaccinatieplicht. Die discussie spitst zich toe op inenting tegen mazelen.